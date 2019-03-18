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18.03.2019, 12:34

Австралия ввела санкции против россиян и главарей боевиков: имена

Австралия ввела санкции против россиян и главарей боевиков: имена - Фото
Леонид Пасечник (скриншот из видеозаписи)

Канберра призвала РФ безотлагательно освободить украинских военных и их корабли, и прекратить создавать проблемы с навигацией в Керченском проливе

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Австралия ввела персональные санкции против семи граждан РФ и трех ставленников Кремля в Донбассе из числа местных коллаборационистов: им запрещен въезд в эту страну и заморожены любые финансовые активы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Австралии, которая цитирует главу ведомства Маризе Пейн.

Под санкции попали командиры кораблей ВМС РФ "Изумруд", "Суздалец" и "Дон" - Андрей Шипицын, Сергей Щербаков и Алексей Саляев, сотрудники ФСБ Руслан Ромашкин, Андрей Шеин и Алексей Шатохин, а также начальник погрануправления ФСБ в Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич.

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Меры введены против главаря ЛНР Леонида Пасечника (см. фото), "спикера парламента ДНР" Владимира Бедевки и "спикера парламента ЛНР" Дениса Мирошниченко.

"Австралия вместе с нашими партнерами едина в противостоянии продолжающейся агрессии России против Украины - спустя пять лет после ее незаконной аннексии Крыма", - подчеркнула она.

По ее словам, вместе с США, Британией, странами Евросоюза и Канадой австралийские власти "твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".

Точечные финансовые санкции введены против россиян за захват кораблей ВМС Украины в Черном море.

Пейн заявила, что Канберра не признает никаких действий по легитимизации аннексии Крыма и отделения части Донбасса.

"Исходя из этого, я также ввела санкции против троих "лидеров" подконтрольных сепаратистами районов Донецкой и Луганской областей после так называемых выборов в ноябре 2018 года", - сказала министр.

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Теги: санкции, Луганск, Австралия, леонид пасечник
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