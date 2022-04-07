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Австралия вводит санкции против 67 россиян – "элиты", приближенной к Путину

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 10:10
Австралия вводит санкции против 67 россиян –
Марис Пейн (Фото - ЕРА)

Австралия вводит санкции против 67 россиян из окружения российского диктатора Владимира Путина из-за полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сказала министр иностранных дел Марис Пейн на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, сообщает The Guardian.

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"Сегодня я объявляю о новых санкциях в отношении 67 российских олигархов и элиты, приближенных к Путину, которые содействуют и поддерживают его возмутительные действия", – заявила Пейн.

Австралия не является членом НАТО, но, как и Япония, присутствует на сегодняшней встрече глав МИД Альянса в качестве гостя.

    Кто включен в новый санкционный список – пока неизвестно. На сайте австралийского МИД последнее обновление информации о санкциях против РФ было 5 апреля, в нем говорится о запрете экспорта предметов роскоши в Россию, действие запрета начинается с сегодняшнего дня, 7 апреля.

    • 31 марта президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Австралии по видеосвязи: призвал страну к новым санкциям против РФ, а также предложил предоставить Украине бронемашины Bushmaster, а также другую технику и оружие. 
    • 1 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что Австралия направит в Украину бронемашины Bushmaster, боеприпасы, гуманитарную помощь и бронежилеты.

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    Оксана Житнюк
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    санкции война владимир путин Австралия олигархи
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