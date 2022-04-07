Австралия вводит санкции против 67 россиян – "элиты", приближенной к Путину

Австралия вводит санкции против 67 россиян из окружения российского диктатора Владимира Путина из-за полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сказала министр иностранных дел Марис Пейн на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, сообщает The Guardian.

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"Сегодня я объявляю о новых санкциях в отношении 67 российских олигархов и элиты, приближенных к Путину, которые содействуют и поддерживают его возмутительные действия", – заявила Пейн.

Австралия не является членом НАТО, но, как и Япония, присутствует на сегодняшней встрече глав МИД Альянса в качестве гостя.

Кто включен в новый санкционный список – пока неизвестно. На сайте австралийского МИД последнее обновление информации о санкциях против РФ было 5 апреля, в нем говорится о запрете экспорта предметов роскоши в Россию, действие запрета начинается с сегодняшнего дня, 7 апреля.

31 марта президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Австралии по видеосвязи: призвал страну к новым санкциям против РФ, а также предложил предоставить Украине бронемашины Bushmaster, а также другую технику и оружие.

1 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что Австралия направит в Украину бронемашины Bushmaster, боеприпасы, гуманитарную помощь и бронежилеты.

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Оксана Житнюк

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