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Австралия, Япония, Новая Зеландия, Великобритания и США создали Тихоокеанское партнерство

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 16:58
Австралия, Япония, Новая Зеландия, Великобритания и США создали Тихоокеанское партнерство - Фото
Японское море в районе префектуры Хиросима (иллюстративное фото - EPA)

Австралия, Япония, Новая Зеландия, Великобритания и США официально объявили о создании "Синего" Тихоокеанского партнерства (Partners in the Blue Pacific, PBP). 

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В совместном заявлении основатели Партнерства отметили, что регион, в котором находятся острова Тихого океана, составляет примерно пятую часть земной поверхности и отражает большинство самых неотложных проблем современности – от изменений климата до пандемии COVID-19 и нарастающего давления автократий на существующий международный порядок.

Поэтому, сказано в заявлении, Форум тихоокеанских островов, главная движущая сила регионального взаимодействия, взял на себя обязательство организовать своих членов для решения общих задач.

Результатом этой координации стали прошедшие в Вашингтоне 23 и 24 июня консультации высокопоставленных официальных лиц этих стран с главами тихоокеанских дипломатических миссий и другими партнерами. Эти встречи в итоге запустили "неформальный механизм для более эффективной и действенной поддержки приоритетов Тихоокеанского региона" – Партнерство в Тихоокеанском регионе.

Среди целей нового Партнерства в заявлении упомянуты:

- активизация и координация усилий по поддержке приоритетов Тихоокеанского региона в соответствии с предстоящей Стратегией Форума тихоокеанских островов до 2050 года для "голубого тихоокеанского континента".

- поддержка тихоокеанского регионализма для более тесного и регулярного взаимодействия правительств "с сильным и единым Форумом тихоокеанских островов" в его центре.

- поощрять и способствовать более тесному взаимодействию с Тихоокеанским регионом любого другого партнера, который разделяет ценности Тихоокеанского региона и стремится работать конструктивно и прозрачно на благо жителей региона, расширение участия Тихоокеанского региона в международных форумах.

В название Тихоокеанского партнерства внесено уточнение "синее", поскольку в него входят именно островные территории Тихоокеанского региона. 

В заявлении не упоминается Тайвань, который является одним из серьезных региональных игроков, однако остается объектом притязаний континентального Китая и даже возможной точкой военного столкновения сил Китая и США. 

Сергей Бережной
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Тихий океан тихоокеанское партнерство Форум тихоокеанских островов
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