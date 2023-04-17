Австрийское издательство объяснило карты со "спорным" Крымом. В МИД назвали его "вредным"

Австрийское издательство Freytag-Berndt утверждает, что после 24 февраля 2022 публикует карты с международно признанными границами Украины, а ранее указывало оккупированный Крым "спорным" - чтобы "создать образ мира, который должен быть максимально реалистичным". Об этом говорится в материале LIGA.net "Как украинец нашел в Европе десятки карт с "российским" Крымом. И готовит иски на миллионы".

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Украинец Николай Голубей, проживающий в Германии, приобрел карту Europa politisch от Freytag-Berndt, где Крым был изображен "спорным". Затем он купил десятки некорректных карт от европейских издательств и выложил находки в 400-страничном исследовании.

LIGA.net обратилась за комментарием к десятку издательств, однако ответ получила только от Freytag-Berndt. Там утверждают, что пытаются "создать образ мира, который должен быть максимально реалистичным, поэтому зоны конфликтов изображают "спорными". Однако, говорят в издательстве, после начала полномасштабной войны "невозможно показать корректные линии фронта" – и все новые карты публикуются с международно признанными границами Украины.

"Когда есть достаточно места, мы добавляем надпись "оккупированный Россией" в тексте под Крымом, – утверждают в Freytag-Berndt. – На рынке все еще могут быть более старые карты со "спорными территориями", но все новые карты показывают украинские границы в соответствии с международным правом".

Freytag-Berndt также прислали фото новых карт с корректными границами Украины, однако не ответили на уточняющий запрос, в частности, с просьбой предоставить номера ISBN карт.

С этим издательством раньше имел дело Александр Щерба – экс-посол в Австрии, а ныне посол МИД по особым поручениям. По его словам, это издательство является "трудным и вредным" и, несмотря на его протесты, долгое время изображало Крым "российским".

"Тогда я лично встретился с руководством. Это было где-то в 2018-19 году. Услышал такую аргументацию: их карты – это практический указатель для путешествующих автомобилистов, которые подразумевают, кто in charge на каждой территории. Политика их не интересует", – рассказывает дипломат LIGA.net.

Щерба привел контраргумент, что есть территории, после посещения которых, автомобилисты могут иметь проблемы при посещении Украины. По его словам, в Freytag-Berndt некоторое время подумали, а затем сообщили, что будут обозначать Крым штриховкой – "чтобы автомобилисты понимали: эта территория под оккупацией".

"Больше них, к сожалению, я не добился", - подытожил Щерба.

Читайте полный материал: Разбор | Как украинец нашел в Европе десятки карт с "русским" Крымом. И готовит иски на миллионы

Марко Сировой

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