"Азов" начинает набор в новый батальон. Им будут руководить защитники Мариуполя
23.12.2022, 18:49
Фото: Telegram Азов – Мариуполь
Полк Нацгвардии "Азов" начинает набор и формирование 3 батальона оперативного назначения. Командовать батальоном будут, в частности, командиры защитников Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба полка.
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"Мы ждем мотивированных добровольцев, желающих защищать Украину в рядах профессионального подразделения под командованием офицеров и сержантов, имеющих за плечами неоценимый опыт, в том числе руководство обороной Мариуполя", – говорится в сообщении.
В "Азове" отметили, что возможны переводы из структур МВД (Национальная полиция, Нацгвардия, ГПСУ и другие).
Условия – на сайте "Азова".
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