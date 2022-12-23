"Азов" начинает набор в новый батальон. Им будут руководить защитники Мариуполя

Полк Нацгвардии "Азов" начинает набор и формирование 3 батальона оперативного назначения. Командовать батальоном будут, в частности, командиры защитников Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба полка.

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"Мы ждем мотивированных добровольцев, желающих защищать Украину в рядах профессионального подразделения под командованием офицеров и сержантов, имеющих за плечами неоценимый опыт, в том числе руководство обороной Мариуполя", – говорится в сообщении.

В "Азове" отметили, что возможны переводы из структур МВД (Национальная полиция, Нацгвардия, ГПСУ и другие).

Условия – на сайте "Азова".

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Вадим Ребрина

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