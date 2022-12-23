UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Азов" начинает набор в новый батальон. Им будут руководить защитники Мариуполя

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 18:49
Фото: Telegram Азов – Мариуполь

Полк Нацгвардии "Азов" начинает набор и формирование 3 батальона оперативного назначения. Командовать батальоном будут, в частности, командиры защитников Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба полка.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы ждем мотивированных добровольцев, желающих защищать Украину в рядах профессионального подразделения под командованием офицеров и сержантов, имеющих за плечами неоценимый опыт, в том числе руководство обороной Мариуполя", – говорится в сообщении.

В "Азове" отметили, что возможны переводы из структур МВД (Национальная полиция, Нацгвардия, ГПСУ и другие).

Условия – на сайте "Азова".

Читайте также: Тема дня Герои Азовстали возвращаются домой. Что известно о самом большом обмене войны

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полк азов мвд нацгвардия мариуполь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 