"Азов" показал поражение российского катера: видео попадания и непечатный комментарий
Вчера под вечер, 21 марта, бойцы полка "Азов" в заблокированном уже три недели Мариуполе сообщили об огневом поражении 17-метрового катера российских оккупантов водоизмещением 23 тонны. Сегодня в Telegram защитников приморского города появилось видео, как это произошло.
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"Видео уничтожения вражеского катера проекта 03160 "Раптор", – подписан ролик о наиболее скоростном плавсредстве ВМФ РФ.
На кадрах слышно запуск ракеты, вероятно, из противотанкового комплекса, и комментарий "попади, попади, брат...", пока она летит к цели.
Спустя несколько секунд видно короткую вспышку и триумфальный возглас, сопровождаемый нецензурной лексикой победителя боевого эпизода.
Связанный с российским флотом Telegram-канал "Морячок" сообщил, что катер на самом деле был поражен огнем ВСУ: он якобы поврежден и сейчас идет за буксиром в Ейск. То есть, у оккупантов отрицают потопление "Раптора", но подтверждают его выведение из строя.
Кроме того, двое моряков РФ (полный экипаж катера – три человека, может перевозить до 20 военных) ранены, пишут в канале.
Такой катер оккупанты использовали при захвате Бердянска.
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