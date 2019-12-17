Глава СБУ Баканов о пранкере Джокере: Это наше отражение

Глава СБУ Иван Баканов считает, что пранкер Джокер является отражением украинского общества. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Джокер – это наше отражение в зеркале. И тут мы больше должны уделять внимания политической культуре в Украине в целом, так как сегодня пищу Джокеру дают именно политики," - сказал глава СБУ. Он не исключает, что деятельность пранкера может быть инспирирована извне.

По мнению Баканова, фейки и киберугрозы являются ключевыми вызовами для национальной безопасности: дезинформация дестабилизирует ситуацию, а в фейковом поле работают не только внутренние силы.

Глава СБУ отмечает, что защита информационных баз, в том числе тех, которые будут в основе программы Государство в смартфоне – это приоритет деятельности для спецслужб и правоохранителей.

Справка. С 31 октября на телеграм-канале Джокер стали появлятся скриншоты, на которых пранкер якобы общался с депутатами Слуги народа Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко от имени генпрокурора.

8 декабря Джокер, который якобы от имени генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана переписывается с политиками, пообещал предоставить свои материалы следствию.

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