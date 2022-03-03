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ОП о переговорах с РФ: Желаемого результата нет, есть понимание о гуманитарных коридорах

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 19:40
ОП о переговорах с РФ: Желаемого результата нет, есть понимание о гуманитарных коридорах - Фото
Михаил Подоляк (Скриншот из видеозаписи Украина 24)

Переговоры с Россией не принесли желаемого для украинской стороны результата. Однако стороны достигли понимания об организации гуманитарных коридоров, заявил на брифинге советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Единственное – обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находятся в окружении, там драматическая ситуация с продуктами, медикаментами, эвакуацией", – сказал он.

Подоляк зачитал коммюнике после переговоров. В нем говорится, что стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, доставки медикаментов и продуктов в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня в районах эвакуации.

"То есть не везде, а только в тех местах, где будут гуманитарные коридоры, возможно, будет прекращение огня на время проведения эвакуации", – объяснил Подоляк, сделав акцент на слове "возможно".

По его словам, для этого в ближайшее время будут организованы специальные каналы коммуникации и будут сформированы логистические процедуры.

Подоляк думает, что в ближайшее время будет продолжено обсуждение всего блока вопросов.

ОП о переговорах с РФ: Желаемого результата нет, есть понимание о гуманитарных коридорах

 

Марк Сировой
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