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Банковая разослала в ОГА рекомендации по пиару "Большой стройки": документ

Банковая разослала в ОГА рекомендации по пиару "Большой стройки": документ - Фото
Фото: thebabel.com.ua
24.06.2020, 20:17

При этом все макеты просят согласовывать с экс-главой Госкомтелерадио в период президентства Виктора Януковича

Офис президента разослал главам областных государственных администраций и Киевской горгосадминистрации письмо с просьбой привести все материалы о программе "Большое строительство" к единому разработанному стилю, а также установить "информационные билборды" на объектах строительства. Копия письма есть в распоряжении издания Бабель.

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ОП сообщает главам ОГА, что был разработан брендбук "Большая стройка", и просит в семидневный срок привести все информационные материалы по проекту в соответствие с этим брендбуком. Письмо подписано замглавы ОП Кириллом Тимошенко и содержит ссылку на брендбук.

ОП просит в изготовлении билбордов, стендов, фото и видео использовать новый логотип, а в соцсетях — хештег #Великебудівництво и тематические аватары и каверы профилей.

Также ОП просит на строящихся или ремонтирующихся объектах установить информационные билборды, забрендировать спецодежду и технику (минимум 20 служебных автомобилей).

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За какие средства все это должно быть сделано, в документе не уточняется.

Все макеты перед печатью просят отправлять на согласование Александру Курдиновичу, экс-главе Госкомтелерадио в период президентства Виктора Януковича. Какие функции Курдинович выполняет сейчас в ОП, неизвестно. В комментарии Бабелю он подтвердил, что ОП рассылал такое письмо, но заявил, что с ним никто ничего утверждать не должен. После вопроса о том, работает ли он в ОП, Курдинович положил трубку.

Издание отмечает, что частично просьбы из письма уже выполнили. Айдентику кампании на свои страницы в Facebook добавили 13 облгосадминистраций.

  • В ноябре 2019-го Кабинет министров принял решение о привлечении кредита ЕИБ в размере 450 млн евро на развитие трансъевропейской транспортной сети. Деньги пойдут на строительство объезда Львова и капитальный ремонт участков трассы Киев-Одесса.
  • По данным Укравтодора, на 2020 год в рамках программы "Большая стройка" запланированы строительство и ремонт 4000 км дорог международного и национального значения. На 2 600 км работы уже ведутся. 
  • 1 апреля Кабмин разрешил Укравтодору привлечь кредиты на 19,27 млрд грн под государственные гарантии для строительства дорог.
  • 18 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3509, который предусматривает, в том числе, перераспределение денег из Фонда борьбы с COVID-19 на ремонт и строительство дорог.
Вадим Ребрина
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