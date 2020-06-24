Банковая разослала в ОГА рекомендации по пиару "Большой стройки": документ

Фото: thebabel.com.ua

Офис президента разослал главам областных государственных администраций и Киевской горгосадминистрации письмо с просьбой привести все материалы о программе "Большое строительство" к единому разработанному стилю, а также установить "информационные билборды" на объектах строительства. Копия письма есть в распоряжении издания Бабель.

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ОП сообщает главам ОГА, что был разработан брендбук "Большая стройка", и просит в семидневный срок привести все информационные материалы по проекту в соответствие с этим брендбуком. Письмо подписано замглавы ОП Кириллом Тимошенко и содержит ссылку на брендбук.

ОП просит в изготовлении билбордов, стендов, фото и видео использовать новый логотип, а в соцсетях — хештег #Великебудівництво и тематические аватары и каверы профилей.

Также ОП просит на строящихся или ремонтирующихся объектах установить информационные билборды, забрендировать спецодежду и технику (минимум 20 служебных автомобилей).

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За какие средства все это должно быть сделано, в документе не уточняется.

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Все макеты перед печатью просят отправлять на согласование Александру Курдиновичу, экс-главе Госкомтелерадио в период президентства Виктора Януковича. Какие функции Курдинович выполняет сейчас в ОП, неизвестно. В комментарии Бабелю он подтвердил, что ОП рассылал такое письмо, но заявил, что с ним никто ничего утверждать не должен. После вопроса о том, работает ли он в ОП, Курдинович положил трубку.

Издание отмечает, что частично просьбы из письма уже выполнили. Айдентику кампании на свои страницы в Facebook добавили 13 облгосадминистраций.

В ноябре 2019-го Кабинет министров принял решение о привлечении кредита ЕИБ в размере 450 млн евро на развитие трансъевропейской транспортной сети. Деньги пойдут на строительство объезда Львова и капитальный ремонт участков трассы Киев-Одесса.

принял решение По данным Укравтодора, на 2020 год в рамках программы "Большая стройка" запланированы строительство и ремонт 4000 км дорог международного и национального значения. На 2 600 км работы уже ведутся.

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