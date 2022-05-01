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Байден: Россия – агрессор и будет привлечена к ответу

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 19:15
Байден: Россия – агрессор и будет привлечена к ответу - Фото
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден назвал Россию агрессором, которой придется ответить за жестокое вторжение в Украину. Об этом президент США написал в Twitter.

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"Россия является агрессором, и мир должен будет привлечь Россию к ответу", – написал Байден. 

Он добавил, Путин решил начать "жестокое вторжение", и он же может "сделать выбор и положить ему конец". 

Байден: Россия – агрессор и будет привлечена к ответу

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Роман Брыль
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война в украине Путин россия-агрессор Байден Джо
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