Байден: Россия – агрессор и будет привлечена к ответу
01.05.2022, 19:15
Фото: ЕРА
Президент США Джо Байден назвал Россию агрессором, которой придется ответить за жестокое вторжение в Украину. Об этом президент США написал в Twitter.
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"Россия является агрессором, и мир должен будет привлечь Россию к ответу", – написал Байден.
Он добавил, Путин решил начать "жестокое вторжение", и он же может "сделать выбор и положить ему конец".
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