Байден: Россия заплатит "суровую цену", если использует химическое оружие в Украине

Президент США Джо Байден предупредил в пятницу, что Россия заплатит "суровую цену", если страна использует химическое оружие в Украине. Об этом сообщает CNN.

"Я не собираюсь говорить о разведке, но Россия заплатит суровую цену, если она использует химикаты", – сказал Байден.

Хотя США до сих пор не предоставили доказательств того, что Россия планирует применить химическое оружие в Украине, Белый дом – в частности, пресс-секретарь Джен Псаки – предупредил, что это оружие может быть использовано в войне.

"Теперь, когда Россия сделала эти ложные заявления, а Китай, очевидно, одобрил эту пропаганду, мы все должны следить, что Россия, возможно, применит химическое или биологическое оружие в Украине или проведет операцию под фальшивым флагом с ее использованием. Это четкая закономерность ", – написала в Twitter Псаки.

Фейки об "американских лабораториях в Украине" распространяла спикер российского МИД Мария Захарова. Она сказала, что США поддержали программу создания биологического оружия в Украине, которая касается чумы, холеры и сибирской язвы. Затем в Минобороны оккупантов заявили, что "украинские националисты" собираются использовать химическое оружие под Харьковом, чтобы потом обвинить в этом Россию.

Юрий Смирнов

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