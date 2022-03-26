Байден в Варшаве встретится с Кулебой и Резниковым

Президент США Джо Байден встретится в Варшаве с Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым. Об этом сообщил министр обороны Украины.

Вечером мы будем присутствовать во время спича президента С

Речь о войне России против Украины.

Подробности позже.

В настоящее время в столице Польши проходит встреча в формате 2+2, в которой с американской стороны присутствуют министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.

"Этот особый формат 2+2 позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии", – написал Кулеба.

Дмитрий Смирнов

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