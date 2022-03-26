UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден в Варшаве встретится с Кулебой и Резниковым

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 12:48
Байден в Варшаве встретится с Кулебой и Резниковым - Фото
Встреча в Варшаве

Президент США Джо Байден встретится в Варшаве с Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым. Об этом сообщил министр обороны Украины.

Вечером мы будем присутствовать во время спича президента С
Речь о войне России против Украины.
Подробности позже.

В настоящее время в столице Польши проходит встреча в формате 2+2, в которой с американской стороны присутствуют министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.

"Этот особый формат 2+2 позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии", – написал Кулеба.

Дмитрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников дмитрий кулеба джо байден Энтони Блинкен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 