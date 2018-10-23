Беларусь изменила мнение о каналах контрабанды оружия из Украины

Петр Цигикал и Александр Лаппо (фото - ГПСУ)

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Президент Беларуси раньше говорил, что из Украины идет поток оружия

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Главы погранслужбы Украины и Беларуси согласились, что организованных каналов контрабанды оружия на украинско-белорусской границе нет. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Сегодня прошла встреча главы ГПСУ Петра Цигикала и главы белорусской погранслужбы Анатолия Лаппо.

Они отметили, что за время совместной операции "Рубеж-2018" задержали почти 200 нарушителей, но об организованных каналах контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ речь не идет.

Раньше президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его беспокоит приток оружия с территории Украины и он сказал, что есть факты поставок оружия в Беларусь из Украины через Россию.

До этого Лукашенко также поднимал вопрос о необходимости укрепить границу с Украиной для защиты от "бандитов", которые якобы перевозят оружие.