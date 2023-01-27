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Бельгия направляет Украине пакет военной помощи на 92 млн евро: что в нем

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 18:34
Бельгия направляет Украине пакет военной помощи на 92 млн евро: что в нем - Фото
Александр Де Кроо (фото - EPA)

Бельгия отправит в Украину военной помощи на 92 млн евро. Пакет будет включать ракеты класса "воздух-воздух", легкую бронетехнику, противотанковые средства, пулеметы и другое. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, сообщает HLN.

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Речь идет об усовершенствованных ракетах класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM, легких противотанковых средствах (LAW), противотанковых гранатах, пулеметах Minimi и автоматических винтовках типа Scar.

Также Бельгия отправит Украине транспорт, в том числе легкую бронетехнику, и топливо.

При этом, по словам министра обороны Бельгии Людивин Дедондер, страна не будет поставлять Украине танки. "Мы не нашли способа ответить на этот вопрос. У нас больше нет ни одного на складе, и мы не нашли ни одного работающего на рынке", – сказала она.

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Вадим Ребрина
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оружие помощь танк бельгия AMRAAM
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