Бербок об оружии для Украины: Если мир другой, то и наша политика должна быть другой

Германия не оставит Украину наедине с агрессией России и для этого изменила свою политику вокруг поставок вооружения. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе выступления в Бундестаге.

"Мы не оставим вас наедине с этой агрессией в вашей стране. Это война не россиян, это война Путина. Эта война – атака на мир в Европе, на свободу и международное право", — сообщила она, обращаясь к украинцам.

По ее словам, война России против Украины требует переосмысления основ внешней политики Германии.

"В вопросе поставок оружия мы ждали настолько долго, сколько могли. Но Россия врала нам... Украина имеет право защитить себя", — заявила она и попросила Бундестаг предусмотреть средства в бюджете для помощи Украине. Эту просьбу парламентарии встретили аплодисментами.

По словам Бербок, необходимо усилить санкции против России: "Наши санкции должны ранить Путина как можно больнее".

18 февраля Бербок, отвечая на вопрос об отказе Германии помогать Украине вооружением, сказала, что немецкое правительство "не может изменить курс на 180 градусов".

Напомним, 26 февраля Германия приняла решение предоставить Украине 1000 противотанковых средств и 500 ракет Stinger.

Юрий Смирнов

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