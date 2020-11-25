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Бьет – значит, не любит. Венедиктова заявила о росте случаев домашнего насилия в Украине

25.11.2020, 22:20
Бьет – значит, не любит. Венедиктова заявила о росте случаев домашнего насилия в Украине - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

В этом году в Украине зарегистрировано почти вдвое больше случаев домашнего насилия, чем в прошлом. Генпрокурор Ирина Венедиктова видит одной из причин этого пандемию коронавируса и призывает ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении домашнего насилия.

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"Бьет – значит НЕ любит! Насилию нет оправдания! Сегодня международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Гендерно обусловленное насилие приобретает угрожающие масштабы", – написала Венедиктова в Facebook.

По ее мнению, катализатором этого явления стала пандемия коронавируса. В результате роста безработицы, самоизоляции и по другим причинам уровень домашнего насилия в стране вырос и проблема остро нуждается в решении, считает генпрокурор.

По ее информации, в течение 2020 г по статье домашнее насилие (ст. 126-1 УК) зарегистрировано более 2700 правонарушений, в прошлом году – 1500. В 2020 г 1700 производств направлено в суд, в прошлом – 758.

"Запугивание, угрозы, избиения, казалось бы, в безопасном месте - дома, и от тех, кто должен защищать – это то, на что нельзя закрывать глаза. Этому явлению нужно противодействовать системно", – написала Венедиктова.

Она отметила, что Стамбульская конвенция предусматривает соответствующее обучение судей, прокуроров, адвокатов, полицейских, работающих с жертвами домашнего насилия. "Это позволит нам перейти на качественно новый уровень противодействия издевательству над женщинами", – считает Венедиктова.

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Вадим Ребрина
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Стамбульская конвенция Ирина Венедиктова коронавирус

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