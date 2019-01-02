Безальтернативность: Сюмар рассказала о стратегии Порошенко

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Политический технолог, нардеп от Народного фронта Виктория Сюмар считает у президента Петра Порошенко возможна только одна стратегия на выборах. Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.

«У Порошенко возможна одна стратегия. Это - безальтернативность в условиях войны и необходимость постоянной поддержки европейскими лидерами, которую может обеспечить исключительно Порошенко», - сказала она.

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По мнению Сюмар, Порошенко не случайно дистанцировался от темы экономики, поскольку успеха в этой сфере мало и на этом играют его конкуренты.

Нардеп считает, что Порошенко надо обыгрывать тему прямых полномочий президента - армию и дипломатию.

«Но этого мало для победы в этой президентской кампании, учитывая настроения в обществе и реальную ситуацию в стране. При условии, конечно, что не будет реальной эскалации конфликта», - добавила она.

Также Сюмар отметила, что наиболее выгодным конкурентом во втором туре для Порошенко будет лидер Оппозиционной платформы – За життя Юрий Бойко.

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