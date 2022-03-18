Билецкий о Мариуполе: Армия готова действовать. Ждем приказ на деблокаду

Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий в своем видеобращении заявил о готовности армии действовать и деблокировать Мариуполь от 14-тысячной российской армии.

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"Защитники Мариуполя дерутся не на грани, а за чертой человеческих возможностей. Азовцы, морские пехотинцы, Национальная гвардия Украины, многие другие подразделения творят чудеса. Фактически 3000 бойцов приковали сейчас к себе 14-тысячную российскую группировку. Они сковали своими действиями больше 10% всех оккупационных сил России в Украине – это настоящие герои на уровне 300 спартанцев или казаков, которые прикрывали казацкую армию в битве под Берестечком, но сейчас город уничтожается, он уже не на грани, а за пределом гуманитарной катастрофы", – заявил Билецкий в своем обращении.

Он так же напомнил, что город выстоял перед российской агрессией в 2014 году и 8 лет был "символом светлого и прекрасного украинкого Донбасса" и сейчас за это Мариуполь уничтожают.

Анна Чуданова

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