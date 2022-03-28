Благодаря чатботу єВорог количество потерь оккупантов ежедневно растет – Минцифры
Украинцы активно используют чатбот єВорог и количество потерь российских оккупантов ежедневно растет. Об этом сообщает Минцифры.
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По данным Вооруженных Сил Украины, за время войны уничтожено более 16 000 оккупантов и более 4000 единиц вражеской техники.
В Минцифры подчеркивают, что эти цифры продолжают расти, благодаря каждому, кто сообщает ВСУ о месторасположении врага через чатбот єВорог: t.me/evorog_bot.
"Мы продолжаем улучшать сервис, чтобы вы могли делиться информацией о враге еще быстрее, проще и качественнее", – говорится в сообщении.
Теперь в чатботе можно:
- выбрать технику оккупантов из списка или вписывать самостоятельно;
- время, когда видели врагов, можно не заполнять вручную, а выбрать в боте предложенное;
- указывать количество оккупантов или техники;
- посылать заявки без фото или видео.
На сегодняшний день чатом воспользовались уже более 200 000 украинцев.
"Благодаря каждому из вас мы двигаемся к победе еще быстрее", – сообщили в Минцифры.
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