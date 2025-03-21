Bloomberg: Франция предлагает использовать сильнейший торговый инструмент против США

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Франция присоединилась к небольшой группе стран, призывающих Евросоюз рассмотреть возможность применения строжайших мер в ответ на тарифы США, никогда ранее не использовавшиеся в таком контексте. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

Франция вместе с несколькими другими странами ЕС предлагает обсудить возможность применения инструмента противодействия принуждению (anti-coercion instrument) в качестве реакции на тарифы США согласно информации источников журналистов.

Этот инструмент был создан для борьбы с принудительными действиями третьих стран, которые могут использовать торговые ограничения для давления на политические решения Евросоюза или отдельных государств-членов.

Инструмент противодействия принуждению был принят в ЕС после того, как США ввели тарифы на экспорт из Евросоюза при первой администрации Дональда Трампа, а также на фоне давления Китая на Литву из-за открытия торгового представительства Тайваня в 2021 году.

По информации Bloomberg, Европейская комиссия не рассматривает возможность применения этого инструмента.

Один из источников агентства отметил, что обсуждение использования инструмента еще далеко от завершения, поскольку ЕС изначально ждет, какие пошлины США введут 2 апреля.