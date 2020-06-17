Бочковский восстановлен в должности главы ГСЧС. Его подозревали в коррупции

Сергей Бочковский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кассационный административный суд Верховного суда признал законными решения судов предыдущих инстанций о восстановлении Сергея Бочковского на пост главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом говорится в постановлении суда от 11 июня.

Все жалобы Кабмина и МВД были отклонены, а решение Окружного административного суда Киева от 26 апреля 2018 года о восстановлении Сергея Бочковского оставили в силе.

Верховный суд отметил, что бывший "главный спасатель" был уволен с нарушением процедуры, а именно, после устных обвинений со стороны главы МВД Арсена Авакова на заседании Кабмина, а не после служебного расследования.

25 марта 2015 года на тот момент главу ГСЧС Сергея Бочковского с замом Василием Стоецким задержали в прямом эфире на заседании Кабмина по подозрению в организации "топливной схемы" с ущербом для казны в объеме 6,5 млн грн. Чиновники были уволены.

Примерно в то же время глава МВД Арсен Аваков заявлял , что при обыске в кабинете Бочковского нашли документы на офшорную фирму. В 2017 году экс-главе ГСЧС инкриминировали растрату на закупках металлоискателей, а также вымогательство денег у руководителей низовых подразделений ведомства.

16 июля 2018 года Бочковский попытался попасть на работу в ГСЧС.

13 и 14 августа 2018 года Кассационный суд принял жалобы на решение о возобновлении Бочковского в должности от ГСЧС и МВД.