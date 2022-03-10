Боец Нацгвардии Старский развенчал главные мифы роспропаганды о войне: видео

Военнослужащий бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский развенчал три главных мифа об оккупационных войсках РФ, которые россияне распространяют в соцсетях.

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1. "Россия еще не начинала воевать".

По его словам, правда заключается в том, что россияне за две недели "сожгли" 12 000 военных для того, чтобы захватить Чернобыльскую зону и окружить Херсон. Старский говорит, что оккупантам нужна "большая победа" – захватить город-миллионник. Но за 14 дней они так и не смогли этого сделать. Он напомнил, что Киев россияне планировали взять за три дня.

При этом Старский встроил в свой ролик фрагмент из передачи российского пропагандиста Владимира Соловьева, в которой признается, что россияне не захватили ни одного города в Украине.

2. "Кадыровский спецназ".

"Я хочу сразу поставить точку о кадыровском спецназе – они пиз...болы. Кадыровский спецназ очень классно умеет наступать назад – они получили тягла в Гостомеле, их зашкварили в Буче, и теперь они оттянулись далеко-далеко в Бабинцы (поселок городского типа в Бучанском горсовете. – Ред.)", – сказал украинский военный.

По его словам, уничтожить этот спецназ тяжело потому, что он постоянно отступает.

Старский говорит, что кадыровцы – единственные из оккупационной армии, у кого есть нормальная экипировка, поэтому российская пропаганда любит использовать их изображения.

3. "Призыв сдаваться".

"Это очень смешно. Реально боеспособного личного состава, минус 200-е, 300-е и пропавшие без вести, а также минус тыловики, ПТОшники (планово-технический отдел. – Ред.) и санитары, у них осталось ориентировочно 40-50 тысяч. И эта численность размазана на четырех направлениях: Киев, Николаев, Харьков и Мариуполь", – сказал Старский.

Кроме 12 000 погибших, по его словам, у россиян еще порядка 20-40 000 раненых, а также "дыры" в поставках горючего и боеприпасов.

"Надо понимать, что мы каждый день побеждаем, а они дохнут, мы стоим, а их количество уменьшается. У нас постоянно увеличивается количество техники, мы не теряем ее в бою, мы захватываем ее у врага... Надо еще немножко подождать, и очень скоро начнется абсолютно другая война", – сказал военный.

Вадим Ребрина

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