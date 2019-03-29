Боевики не пустят жителей Донбасса на выборы - СБУ

Фото: ЕРА

На оккупированных территориях Донбасса боевики террористических организаций ЛНР и ДНР создают специальные отряды из пророссийских активистов, которые должны блокировать любые попытки местных жителей перейти на подконтрольную Украине территорию и проголосовать на выборах президента. Об этом в эфире Прямого заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

По его словам, боевики будут убеждать жителей оккупированных территорий в том, что якобы народ Донбасса не признает выборы президента Украины.

Реклама

В частности, террористы с помощью гражданских активистов планируют в день голосования, 31 марта, не пропускать жителей ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию.

"На сегодня почти 90 000 жителей Донбасса приняли решение и изменили свое место регистрации для того, чтобы принять участие в выборах", - сообщил Гуськов.

Также, по информации СБУ, Россия и подконтрольные ей формирования планируют вооруженные провокации на линии разграничения.

Как сообщалось ранее, по информации LIGA.net, большинство жителей оккупированных районов Донбасса не собираются подвергать себя риску и ехать голосовать 31 марта и даже практически не обсуждают предстоящие выборы.