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29.03.2019, 14:52

Боевики не пустят жителей Донбасса на выборы - СБУ

Боевики не пустят жителей Донбасса на выборы - СБУ - Фото
Фото: ЕРА

Также Россия и подконтрольные ей формирования планируют вооруженные провокации на линии разграничения

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На оккупированных территориях Донбасса боевики террористических организаций ЛНР и ДНР создают специальные отряды из пророссийских активистов, которые должны блокировать любые попытки местных жителей перейти на подконтрольную Украине территорию и проголосовать на выборах президента. Об этом в эфире Прямого заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

По его словам, боевики будут убеждать жителей оккупированных территорий в том, что якобы народ Донбасса не признает выборы президента Украины.

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В частности, террористы с помощью гражданских активистов планируют в день голосования, 31 марта, не пропускать жителей ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию.

"На сегодня почти 90 000 жителей Донбасса приняли решение и изменили свое место регистрации для того, чтобы принять участие в выборах", - сообщил Гуськов.

Также, по информации СБУ, Россия и подконтрольные ей формирования планируют вооруженные провокации на линии разграничения.

Как сообщалось ранее, по информации LIGA.net, большинство жителей оккупированных районов Донбасса не собираются подвергать себя риску и ехать голосовать 31 марта и даже практически не обсуждают предстоящие выборы.

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Теги: Донбасс, выборы, днр, лнр
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