Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.04.2019, 13:55

Боевики передали Украине еще 60 заключенных - Денисова

Боевики передали Украине еще 60 заключенных - Денисова - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Счастье боевики передали украинской стороне еще 60 заключенных из Луганской области

Реклама
Реклама

В городке Счастье боевики передали на подконтрольные Украине территории еще 60 заключенных. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила у себя в Facebook.

"Сейчас в городке Счастье благодаря проведенным переговорам нам передали 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - написала Денисова.

Реклама

Украинский омбудсмен сообщила, что в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года из оккупированной части Луганской области удалось переместить 195 граждан Украины. Из них уже 34 человека освобождены.

"Я готова забрать всех граждан Украины, желающих переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания", - отметила Денисова.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Людмила Денисова, передача заключенных, война, Донбасс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 