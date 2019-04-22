Боевики передали Украине еще 60 заключенных - Денисова

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В городке Счастье боевики передали на подконтрольные Украине территории еще 60 заключенных. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила у себя в Facebook.

"Сейчас в городке Счастье благодаря проведенным переговорам нам передали 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - написала Денисова.

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Украинский омбудсмен сообщила, что в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года из оккупированной части Луганской области удалось переместить 195 граждан Украины. Из них уже 34 человека освобождены.

"Я готова забрать всех граждан Украины, желающих переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания", - отметила Денисова.