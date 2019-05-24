Боевики передали украинской стороне еще 60 заключенных

Людмила Денисова (фото - Facebook)

Боевики передали Украине 60 заключенных, которые отбывали наказание в Луганской области. Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Опять я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления. Это уже пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области", - отметила она.

С декабря 2018 года по май 2019 террористы передали украинской стороне 268 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались с заявлениями о переводе, уточнила омбудсмен.

46 человек уже освобождены.

В течение 2014-2019 гг. переведено 454 осужденных.