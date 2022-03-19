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Боевые действия отодвигаются от Николаева, но россияне обстреливают город издалека – Ким

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 18:59
Боевые действия отодвигаются от Николаева, но россияне обстреливают город издалека – Ким - Фото
Разбитая российская техника (фото - Николаевская ОГА)

Боевые действия отодвигаются от Николаева, но российские войска бьют по городу с расстояния 50-70 км. Об этом сообщил в эфире марафона на украинских каналах глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

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"Боевые действия сейчас отодвигаются от Николаева в другом направлении", – сказал он, не уточнив, куда именно.

Ким добавил, что российские войска продолжают обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивными снарядами с расстояния 50-70 км.

Он также не стал комментировать информацию об обстреле казармы в Николаеве, поскольку спасательная операция продолжается.

Марк Сировой
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