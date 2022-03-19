Боевые действия отодвигаются от Николаева, но россияне обстреливают город издалека – Ким

Боевые действия отодвигаются от Николаева, но российские войска бьют по городу с расстояния 50-70 км. Об этом сообщил в эфире марафона на украинских каналах глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Боевые действия сейчас отодвигаются от Николаева в другом направлении", – сказал он, не уточнив, куда именно.

Ким добавил, что российские войска продолжают обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивными снарядами с расстояния 50-70 км.

Он также не стал комментировать информацию об обстреле казармы в Николаеве, поскольку спасательная операция продолжается.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.