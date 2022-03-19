UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бои за Донбасс и временная потеря Азовского моря: Генштаб о ситуации на фронте

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 02:45
Бои за Донбасс и временная потеря Азовского моря: Генштаб о ситуации на фронте - Фото
Уничтоженная "азовцами" боевая техника российских кафиров (фото - полк Азов)

Оккупантам удалось временно отрезать Украину от Азовского моря, продолжаются бои за ряд городов Донеччины и Луганщины. Об этом говорится в сводке с фронтов по состоянию на 24:00 от Генерального штаба ВСУ.

Согласно сообщению, оккупанты хотят разгромить ВСУ, окружить Киев, выйти на границы Донецкой и Луганской областей и контролировать левобережную часть Украины, говорят в Генштабе. Эти планы оккупантов не выполнены, подчеркивают там.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Что происходит на фронтах

На Северщине враг частично блокирует Чернигов и обстреливает город из артиллерии.

На Слобожанщине россияне в дальнейшем пытаются блокировать Сумы и Харьков. Также пытаются наступать на Покровск. Сюда из России дополнительно ввели два боевых подразделения.

В Луганской области оккупанты пытаются блокировать Северодонецк, захватить с боями Попасную и Рубежное. В последнем – враг закрепился в западных и северо-западных окрестностях города. В Донецкой области – бои возле н.п. Верхнеторецкое, Крымское, Авдеевка, Тарамчук. Мариуполь российские оккупанты блокируют и пробуют штурмовать.

На юге оккупанты налаживают логистику и оборудуют позиции. Пытаются перебрасывать подразделения на Николаев и Кривой Рог. На подступах к Николаеву россиян остановили.

На Полесье враг не наступает и переходит к обороне: пытается удержать захваченные позиции на реке Ирпень. Все еще пытаются возобновить движение на Киев. На Волыни ситуация стабильная.

Враг продолжает бомбить города: за день выпущено 14 ракет и совершено 40 налетов авиации, подсчитали в Генштабе.

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь российское вторжение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 