Бои за Донбасс и временная потеря Азовского моря: Генштаб о ситуации на фронте

Оккупантам удалось временно отрезать Украину от Азовского моря, продолжаются бои за ряд городов Донеччины и Луганщины. Об этом говорится в сводке с фронтов по состоянию на 24:00 от Генерального штаба ВСУ.

Согласно сообщению, оккупанты хотят разгромить ВСУ, окружить Киев, выйти на границы Донецкой и Луганской областей и контролировать левобережную часть Украины, говорят в Генштабе. Эти планы оккупантов не выполнены, подчеркивают там.

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Что происходит на фронтах

На Северщине враг частично блокирует Чернигов и обстреливает город из артиллерии.

На Слобожанщине россияне в дальнейшем пытаются блокировать Сумы и Харьков. Также пытаются наступать на Покровск. Сюда из России дополнительно ввели два боевых подразделения.

В Луганской области оккупанты пытаются блокировать Северодонецк, захватить с боями Попасную и Рубежное. В последнем – враг закрепился в западных и северо-западных окрестностях города. В Донецкой области – бои возле н.п. Верхнеторецкое, Крымское, Авдеевка, Тарамчук. Мариуполь российские оккупанты блокируют и пробуют штурмовать.

На юге оккупанты налаживают логистику и оборудуют позиции. Пытаются перебрасывать подразделения на Николаев и Кривой Рог. На подступах к Николаеву россиян остановили.

На Полесье враг не наступает и переходит к обороне: пытается удержать захваченные позиции на реке Ирпень. Все еще пытаются возобновить движение на Киев. На Волыни ситуация стабильная.

Враг продолжает бомбить города: за день выпущено 14 ракет и совершено 40 налетов авиации, подсчитали в Генштабе.

Александр Мясищев

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