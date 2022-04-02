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Более 630 танков. Генштаб опубликовал свежий отчет по потерям врага

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 11:07
Более 630 танков. Генштаб опубликовал свежий отчет по потерям врага - Фото
Освобождение села Шестовица (фото - Оперативное командование "Север"/Facebook)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежий отчет по общим боевым потерям противника с 24.02 по 02.04.

Потери личного состава – около 17 800 человек,
танков – 631,
боевых бронированных машин – 1776,
артиллерийских систем – 317,
РСЗО – 100,
средств ПВО – 54,
самолетов – 143,
вертолетов – 134,
автомобильной техники – 1236,
кораблей/катеров – 7,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 87,
специальной техники – ​​24,
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дмитрий Смирнов
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ВСУ потери врага
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