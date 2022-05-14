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Более 700 000 украинцев выехали в Германию после нападения России

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 09:49
Более 700 000 украинцев выехали в Германию после нападения России - Фото
Фото: EPA

С 24 февраля в Германию выехали более 700 000 украинцев, сообщило в субботу Welt am Sonntag со ссылкой на информацию федерального реестра иностранцев. По состоянию на 11 мая в нем содержались данные о 727 205 беженцах из Украины, среди которых 98,3% – украинцы, остальные – граждане других государств, проживавших на территории Украины.

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40% украинских беженцев – несовершеннолетние. Среди взрослых 81% – это женщины.

Значительная часть беженцев, вероятно, уже выехала в другие государства Евросоюза или вернулась в Украину, поэтому сколько сейчас украинцев находится в Германии, сказать не может никто.

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  • Агентство ООН по делам беженцев 12 мая сообщило, что из Украины из-за войны выехали 6 млн человек. Большинство беженцев попали в Европейский Союз через пограничные пункты в Польше, Словакии, Венгрии и Румынии. Больше всего людей приняла Польша, куда поехали более 3 млн украинцев.
Андрей Водяный
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Германия война беженцы из Украины
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