Более полумиллиона жителей Сумщины остаются без электроэнергии – ОГА

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий представил информацию о ситуации с ЖКХ в Сумской области по состоянию на 11 марта.

В Ахтырке ТЭЦ и электроподстанция полностью разрушены, теплоноситель по городу отсутствует. Водоснабжение, водоотвод и электроснабжение подается с перебоями.

В Лебедине в целом службы поставляют коммунуслуги в штатном режиме. В двух микрорайонах города возобновляется водоснабжение. В городе и районе частично отсутствует свет. Аварийные бригады "Облэнерго" продолжают возобновлять электроснабжение.

С двумя населенными пунктами – Тростянцем и Краснопольем - связи нет, поэтому какая ситуация там, пока неизвестно.

Без газоснабжения остаются более 100 абонентов в Сумах, более 300 — в Ахтырке, одиночно — в Конотопе, Кирилловке, Краснополье, селе Писаревка Краснопольского района.

В селе Мезеновка Краснопольского района газ отсутствует у 34-х абонентов. Какая ситуация с газом в Тростянце неизвестно.

В Сумской области без света остаются более полумиллиона абонентов, 9 тысяч из которых — жители Сумского района. Света нет у значительной доли жителей Ахтырки (13 тысяч абонентов), Писаревки (8200), Тростянца (2500), Краснополья (14000), Лебедина (5700).

Во всех других городах области службы предоставляют коммунальные услуги в штатном режиме.

Лев Шевченко

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