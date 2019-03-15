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15.03.2019, 17:15

Больше половины украинцев готовы дать ОРДЛО автономию - опрос

Больше половины украинцев готовы дать ОРДЛО автономию - опрос - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Не поддержали бы предоставление автономии части Донбасса в обмен на мир 24% опрошенных

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51% украинцев скорее всего или точно поддержали бы предоставление оккупированным территориям Донбасса автономного статуса в составе Украины, если бы это привело к прекращению боевых действий. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Респондентам в ходе опроса задавался вопрос "Если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужно было предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), поддержали бы Вы такое предложение?".

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Точно поддержали бы такое предложение 28%, скорее всего - 23% опрошенных.

Не поддержали бы предоставление автономии части Донбасса в обмен на мир 24%.

Еще 25% респондентов не смогли или отказались ответить на вопрос.

Опрос был проведен с 28 февраля по 11 марта 2019 года. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативная для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% - для показателей близких к 25%, 2,9% - для показателей близких к 10%, 2,1% - для показателей близких к 5%.

Согласно опросу Центра Разумкова, проведенному в сентябре 2016 года, 50% граждан Украины не поддерживали предоставление Донбассу особого статуса.

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Теги: Донбасс, опрос, автономия
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