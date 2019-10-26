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Бородянский хочет законодательно урегулировать манипуляцию в СМИ

Бородянский хочет законодательно урегулировать манипуляцию в СМИ - Фото
Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба Кабмина)
26.10.2019, 11:30

По мнению министра культуры, "нужно четко определиться, что такое манипуляция"

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что его ведомство разработает законодательство, которое будет направлено на защиту журналистов и четко определит понятие "манипуляции в СМИ". Об этом он сказал в интервью Радио Свобода

"Нам нужно четко определиться, что такое манипуляция. Что такое, и как мы относимся к искажению общественного мнения через такие инструменты, как бот-фермы, злоупотребление в социальных сетях", - заявил Бородянский. 

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По его словам, у государства есть несколько инструментов для этого: "Один инструмент - это блокировка таких вещей, второй инструмент - это создание регуляторных органов вместе с гражданским обществом по поводу определения того, что такое манипуляция и как с этим жить. И у нас много наработок". 

Бородянский уточнил, что речь идет о всех СМИ, а также, что такой закон должен быть на "90% превентивным": "Это недопущение чего-то до критической ситуации. Закрытие канала - это критическая ситуация. Мы должны сделать все, чтобы до этого не дошло. Но если дошло, то дошло". 

Он заявил, что во всем мире за манипуляции предусмотрена ответственность в виде штрафов, а в некоторых странах есть даже уголовная ответственность за искажение. 

"Мы будем законодательно разрабатывать, уже есть много наработок с точки зрения того, что такое манипулятивный контент в Украине. Там целая методология лежит под этим, как определяется манипуляции. Да, мы будем, используя эти наработки и других людей наработки в этой сфере, делать законодательные урегулирование этих вопросов", - заявил Бородянский

"И защита (журналистов - ред.) тоже будет", - уточнил он. 

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сми манипуляция Владимир Бородянский
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