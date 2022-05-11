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Боррель о кибератаке России на Viasat: ЕС впервые обвинил в таких действиях государство

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 01:44
Боррель о кибератаке России на Viasat: ЕС впервые обвинил в таких действиях государство - Фото
Фото: EPA

Европейский Союз вместе с международными партнерами осудил кибератаку Российской Федерации на спутниковую сеть KA-SAT, принадлежащую Viasat. Это впервые ЕС возложил ответственность за такие действия именно на Россию как на государство, а не на российских хакеров.

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Кибератака произошла за час до вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Она повлекла за собой перебои связи и сбои в работе нескольких государственных органов, предприятий и пользователей в Украине и повлияла на несколько государств-членов ЕС.

Евросоюз расценивает эту хакерскую атаку как часть полномасштабной войны РФ против Украины.

"И важно то, что мы впервые на европейском уровне приписываем эту атаку государству, Российской Федерации. Раньше мы говорили, что нападения происходят из России, но одно дело – с российской территории, и совсем другое, когда действия связываются с правительством Российской Федерации ", – сказал по этому поводу Боррель.

  • В марте заместитель Госспецсвязи Виктор Жора говорил, что взлом спутникового интернета повлек потерю связи в самом начале войны.
Андрей Водяный
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евросоюз хакеры кибератака Жозеп Боррель
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