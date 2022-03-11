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Боррель: Россия беспорядочно бомбит гражданские объекты, и Путин ответит за это

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 11:41
Боррель: Россия беспорядочно бомбит гражданские объекты, и Путин ответит за это - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Отношение мира к России после всего, что она творит сейчас, изменится радикально. Об этом сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью телеканалу TF1.

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"Мариуполь, несомненно, военное преступление, но дело не только в этой больнице. Россия не в состоянии захватывать украинские города из-за мощного сопротивления, поэтому она делает то же, что делала в Сирии или Чечне – бомбит", – сказал Боррель.  

Он отметил, что российская армия в значительной степени нацелена на дистанционную войну, поэтому она беспорядочно обстреливает и бомбит то госпиталь, то улицы, то жилые дома.

На вопрос, грозит ли Путину за преступления в Украине ответственность в Международном криминальном суде, Боррель сказал, что "такая вероятность есть" и что "по тому, что мы наблюдаем, будет достаточно причин для того, чтобы это произошло".

2 марта прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что у него есть все формальные основания для начала полномасштабного расследования преступлений, связанных с событиями в Украине.

Генеральный прокурор при Верховном суде Германии 8 марта также начал расследование военных преступлений российских войск в Украине. 

 

Сергей Бережной
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военные преступления
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