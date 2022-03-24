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Боррель не верит в переговоры с Путиным: Россия поставила целью оккупацию всей Украины

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 15:25
Боррель не верит в переговоры с Путиным: Россия поставила целью оккупацию всей Украины - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Россию в нежелании вести реальные переговоры о прекращении огня.

В интервью испанскому телеканалу TVE 24 он сообщил, что Москва не планирует воспринимать всерьез какие-либо обсуждения, пока не достигнет своих целей в полномасштабном вторжении на территорию Украины.

По его словам, Путин пытается оцепить побережье Черного моря до границы с Молдовой, чтобы изолировать Украину от моря.

"Сейчас Россия не хочет садиться за стол переговоров и договариваться о чем-либо: она хочет оккупировать территории. Она хочет вести серьезные переговоры только тогда, когда обеспечит свою сильную позицию", – заявил Боррель.

Дмитрий Смирнов
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война России против Украины ЕС Жозеп Боррель
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