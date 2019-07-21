Бойко: Вопросы правительственных должностей нас не интересуют

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Лидеры партии Оппозиционная платформа - За життя в качестве своего основного приоритета назвали "прекращение войны" и "установление мира", а правительственные должности их не интересуют. Об этом они заявили на брифинге после оглашения результатов экзитполов, передает корреспондент LIGA.net.

"Вопросы правительственных должностей нас не интересуют", - сказал Юрий Бойко.

На вопрос, с кем в новом парламенте ОПЗЖ согласна блокироваться, Виктор Медведчук ответил, что они готовы поддерживать любые инициативы, которые соответствуют программе ОПЗЖ. При определенных условиях, по его словам, они готовы поддержать и партию Зеленского.

Медведчук заявил, что ОПЗЖ хочет изменении условий свободной торговли с ЕС - пересмотра соглашения со Всемирной Торговой Организацией и восстановления экономических отношений с Россией. Все эти задачи ОПЗЖ, по словам Медведчука, будет решать находясь в оппозиции.

Cоциологи опубликовали данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов по состоянию на 18:00. Голоса избирателей распределились следующим образом: Слуга народа - 43,9%; Оппозиционная платформа – За жизнь - 11,5%; Европейская солидарность - 8,9%; Батькивщина – 7,6%; Голос - 6,3%.