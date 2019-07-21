Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бойко: Вопросы правительственных должностей нас не интересуют

Бойко: Вопросы правительственных должностей нас не интересуют - Фото
Фото: Сергей Бережной / LIGA.net
21.07.2019, 21:36

ОПЗЖ в парламенте поддержит любые инициативы, которые соответствуют ее программе, сказал Медведчук

Лидеры партии Оппозиционная платформа - За життя в качестве своего основного приоритета назвали "прекращение войны" и "установление мира", а правительственные должности их не интересуют. Об этом они заявили на брифинге после оглашения результатов экзитполов, передает корреспондент LIGA.net.

"Вопросы правительственных должностей нас не интересуют", - сказал Юрий Бойко.

На вопрос, с кем в новом парламенте ОПЗЖ согласна блокироваться, Виктор Медведчук ответил, что они готовы поддерживать любые инициативы, которые соответствуют программе ОПЗЖ. При определенных условиях, по его словам, они готовы поддержать и партию Зеленского. 

Медведчук заявил, что ОПЗЖ хочет изменении условий свободной торговли с ЕС - пересмотра соглашения со Всемирной Торговой Организацией и восстановления экономических отношений с Россией. Все эти задачи ОПЗЖ, по словам Медведчука, будет решать находясь в оппозиции.

Cоциологи опубликовали данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов по состоянию на 18:00. Голоса избирателей распределились следующим образом: Слуга народа - 43,9%; Оппозиционная платформа – За жизнь - 11,5%; Европейская солидарность - 8,9%; Батькивщина – 7,6%; Голос - 6,3%.

Напишите нам
верховная рада выборы виктор медведчук юрий бойко Оппозиционная платформа - За життя
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 