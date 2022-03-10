Бойцы ССО захватили российский ЗРПК Панцирь-С1 – фото

Бойцы Сил специальных операций захватили российский ЗРПК Панцирь-С1. Об этом сообщает Командование ССО в Facebook.

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Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, – говорится в сообщении.

СПРАВКА. ЗРПК Панцирь разрабатывался с 1990-х годов и был принят на вооружение российскими войсками в 2012 году. Предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов от авиаугрозы. Цена одного ЗРПК – около $15 млн.

Марк Сировой

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