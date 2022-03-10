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Бойцы ССО захватили российский ЗРПК Панцирь-С1 – фото

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 20:21
Бойцы ССО захватили российский ЗРПК Панцирь-С1 – фото - Фото
Захваченный ССО ЗРПК Панцирь-С1 (фото – командование ССО)

Бойцы Сил специальных операций захватили российский ЗРПК Панцирь-С1. Об этом сообщает Командование ССО в Facebook.

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Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, – говорится в сообщении.

СПРАВКА. ЗРПК Панцирь разрабатывался с 1990-х годов и был принят на вооружение российскими войсками в 2012 году. Предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов от авиаугрозы. Цена одного ЗРПК – около $15 млн. 
Марк Сировой
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ссо ЗРПК войска россии панцирь с-1
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