БПП – Авакову о подкупе избирателей: Докажите или опровергайте

Артур Герасимов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В БПП требуют опровергнуть обвинение в подкупе избирателей или предъявить доказательства. Об этом заявил лидер фракции Артур Герасимов на заседании согласительного совета парламента, передает корреспондент LIGA.net.

Герасимов назвал заявление о возможной причастности депутата БПП к подкупу избирателей бездоказательным и политизированным. "Мы требуем немедленно опровергнуть это заявление или опубликовать доказательства", - сказал он.

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23 февраля глава МВД Арсен Аваков в интервью заявил, что в офисы нардепа от БПП Сергея Березенко дважды вызывали полицию из-за якобы незаконной раздачи денег избирателям. Кроме того, Аваков рассказал о существовании "избирательных сетей Порошенко".