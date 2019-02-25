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25.02.2019, 13:50

БПП – Авакову о подкупе избирателей: Докажите или опровергайте

БПП – Авакову о подкупе избирателей: Докажите или опровергайте - Фото
Артур Герасимов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ранее глава МВД в интервью заявил о целой сети агитаторов и подкупе избирателей, в частности, в офисе нардепа Сергея Березенко

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В БПП требуют опровергнуть обвинение в подкупе избирателей или предъявить доказательства. Об этом заявил лидер фракции Артур Герасимов на заседании согласительного совета парламента, передает корреспондент LIGA.net.

Герасимов назвал заявление о возможной причастности депутата БПП к подкупу избирателей бездоказательным и политизированным. "Мы требуем немедленно опровергнуть это заявление или опубликовать доказательства", - сказал он.

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23 февраля глава МВД Арсен Аваков в интервью заявил, что в офисы нардепа от БПП Сергея Березенко дважды вызывали полицию из-за якобы незаконной раздачи денег избирателям. Кроме того, Аваков рассказал о существовании "избирательных сетей Порошенко".

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Теги: Артур Герасимов, БПП, выборы, мвд, арсен аваков, подкуп
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