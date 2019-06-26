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26.06.2019, 11:34

Брат Медведчука идет в Раду

Брат Медведчука идет в Раду - Фото
Сергей Медведчук (скриншот из видеозаписи)

Сергей Медведчук баллотируется в парламент на мажоритарном округе №105 Луганской области от партии Оппозиционная платформа - За життя

Сергей Медведчук, брат главы политсовета пророссийской партии Оппозиционная платформа/За життя Виктора Медведчука, также баллотируется в Верховную Раду. Об этом сообщил ЦИК. 

Кандидат родился 25 марта 1959 года в Красноярском крае, гражданин Украины, живет здесь последние пять лет, является президентом ООО Керамбуд и членом партии Оппозиционная платформа/За життя.

Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля. 

Ранее Виктор Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, и что война не закончится при Зеленском. 

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Теги: выборы, виктор медведчук, сергей медведчук, верховная рада
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