Брат Медведчука идет в Раду

Сергей Медведчук (скриншот из видеозаписи)

Сергей Медведчук, брат главы политсовета пророссийской партии Оппозиционная платформа/За життя Виктора Медведчука, также баллотируется в Верховную Раду. Об этом сообщил ЦИК.

Кандидат родился 25 марта 1959 года в Красноярском крае, гражданин Украины, живет здесь последние пять лет, является президентом ООО Керамбуд и членом партии Оппозиционная платформа/За життя.

Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, и что война не закончится при Зеленском.

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