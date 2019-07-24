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Брат Медведчука проиграл выборы: теперь окончательно

Брат Медведчука проиграл выборы: теперь окончательно - Фото
Подсчет голосов (фото - ЕРА)
24.07.2019, 15:48

После пересчета голосов на одном из участков Сергей Медведчук проигрывает выборы Виктории Гриб, кандидатке от Оппоблока

На участке №405 в Счастье Луганской области состоялся пересчет голосов, который подтвердил победу на 105-м мажоритарном округе кандидата от Оппоблока Виктории Гриб над Сергеем Медведчуком. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Сергей Медведчук - брата Виктора Медведчука, кума Путина и одного из лидеров Оппоплатформы/За життя.

По итогам подсчета 100% бюллетеней Гриб побеждает с результатом 39,58%, у Медведчука - 31,7% голосов. 

Ранее сообщалось, что в городе Счастье Луганской области идет пересчет голосов, усилены меры безопасности.

По последним данным, в Раду проходят пять партий. После подсчета 99,56% голосов Слуга народа получает 43,17%, ОПЗЖ - 13,01%, Батькивщина - 8,18%, Евросолидарность - 8,11%, Голос - 5,83%.

Читайте также: Кто проходит в Раду по мажоритарке: полный список

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