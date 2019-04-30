Британия назначила нового посла в Украине

Мелинда Симмонс (фото - пресс-служба правительства Британии)

Великобритания назначила нового посла в Украине, сообщается на сайте британского правительства.

Послом стала Мелинда Симмонс. Экс-посол Джудит Гоф, как уточняется, переведена на другое назначение дипломатической службы.

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Симмонс приступит к выполнению обязанностей летом 2019-го.

Согласно опубликованному резюме нового посла в Украине, она работает на дипломатической службе с 2003 года. Сначала руководила группой по Африке в Министерстве международного развития Великобритании, с 2005-го – по Южной Африке. С 2008-го год была замглавы Министерства международного развития Великобритании по Ближнему Востоку и Северной Африке, а потом еще год замглавы в этом же ведомстве по гуманитарному реагированию на чрезвычайные ситуации.

С 2001-го по 2013-й – замглавы Министерства международного развития по Европе.

Следующие три года Симмонс работала в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества, была замдиректора департамента по конфликтам. С 2016 по 2018 годы занимала разные должности в Секретариате национальной безопасности.

С 2018-го занималась изучением украинского языка.

25 апреля президент Петр Порошенко уволил Ивана Гнатишина с должности посла Украины в Молдове.