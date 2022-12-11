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Британская разведка прогнозирует РФ проблемы с бюджетом в 2023-м: сказывается цена войны

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2022, 11:05
Британская разведка прогнозирует РФ проблемы с бюджетом в 2023-м: сказывается цена войны - Фото
Фото: EPA

Военная разведка Великобритании считает, что у России в 2023 году будут проблемы с бюджетом. Об этом говорится в ее ежедневной сводке в воскресенье.

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5 декабря российский диктатор Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2023–2025 годы. Он предполагает, что доходы России в 2023 году составят 26,1 трлн рублей ($420 млрд), а расходы – около 29 трлн рублей ($460 млрд).

В новом бюджете повысили расходы на оборону и безопасность — в 2023 году эта статья расходов составит более 9 трлн рублей ($140 млрд), или 32% всех расходов бюджета.

"Это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами", – указывает британская разведка.

"Бюджет, подписанный Путиным, вероятно, слишком оптимистичен относительно доходов и расходов в 2023 году. Поэтому другие части российского бюджета, вероятно, ощутят все большее давление для покрытия расходов на войну", – заявили в Минобороны Великобритании.

  • В течение трех лет российский бюджет будет дефицитным. В 2023 году расходы будут больше доходов на 2,93 трлн рублей ($47 млрд), а к 2025 году дефицит должен снизиться до 1,26 трлн рублей ($20 млрд).

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Андрій Водяний
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война владимир путин британская разведка бюджет россии
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