Британская разведка: российские войска пытаются окружить украинские силы на востоке
27.03.2022, 09:20
Британская разведка опубликовала свежий отчет о русской агрессии в Украине.
Согласно ему, российские силы, "по-видимому, концентрируют усилия, чтобы попытаться окружить украинские войска, находящиеся непосредственно перед сепаратистскими районами на востоке страны". Они попытаются сделать это с помощью наступления со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге.
На севере Украины ситуация остается в основном статичной, локальные украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.
Ранее британская разведка сообщила, что Россия продолжает полагаться на "дистанционные" боеприпасы, запускаемые с российского воздушного пространства, чтобы уменьшить уязвимость своих самолетов к украинским силам ПВО.
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