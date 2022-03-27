Британская разведка: российские войска пытаются окружить украинские силы на востоке

Британская разведка опубликовала свежий отчет о русской агрессии в Украине.

Согласно ему, российские силы, "по-видимому, концентрируют усилия, чтобы попытаться окружить украинские войска, находящиеся непосредственно перед сепаратистскими районами на востоке страны". Они попытаются сделать это с помощью наступления со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге.

На севере Украины ситуация остается в основном статичной, локальные украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.

Ранее британская разведка сообщила, что Россия продолжает полагаться на "дистанционные" боеприпасы, запускаемые с российского воздушного пространства, чтобы уменьшить уязвимость своих самолетов к украинским силам ПВО.

Дмитрий Смирнов

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