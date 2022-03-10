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Британская разведка: Самолеты РФ летают реже благодаря эффективности ПВО Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 09:20

Наблюдается заметное снижение общей воздушной активности россиян над Украиной – скорее всего, из-за неожиданно высокой эффективности украинской ПВО, констатирует Министерство обороны Великобритании в Twitter.   

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В ежедневной сводке разведки по вторжению России также сказано, что большая российская военная колонна к северу от Киева продвинулась незначительно и продолжает нести потери из-за атак ВСУ.

Отдельно отмечается, что Россия вынуждена была признать использование призывников-срочников в боевых действиях в Украине и что Путин публично солгал, когда заявлял, что в них участвуют "только профессиональные военные".       

Аналитика разведки по российскому вторжению в Украину на утро 10 марта
Сергей Бережной
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аналитика британская разведка
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