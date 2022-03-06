Британские рабочие отказались разгружать российскую нефть с немецкого танкера

Британские рабочие отказываются разгружать российскую нефть с судна Seacod, которое ходит под немецким флагом. Об этом сообщает ВВС.

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Судно пришвартовано к терминалу на реке Мерси, обычно через него нефть перекачивается на нефтеперерабатывающий завод Стэнлоу.

Британия запретила заход в свои порты судам, имеющим какое-либо отношение к России, из-за вторжения РФ в Украину. Однако Seacod ходит под немецким флагом.

Груз этого судна формально не подпадает под запрет, профсоюз рабочих Unite призвал правительство убрать такую лазейку.

Представитель НПЗ заявил, что предприятие соблюдает санкционный режим, отказало в заходе российским танкерам и "глубоко обеспокоено гуманитарным кризисом в Украине".

Однако секретарь Unite Шэрон Грэм возразил: "Рабочие Unite на объекте ни при каких обстоятельствах не будут разгружать российскую нефть, независимо от национальной принадлежности судна, которое ее доставляет".

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Марк Сировой

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