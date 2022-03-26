Бронежилеты и каски теперь можно ввозить как гуманитарную помощь – Верещук
26.03.2022, 22:03
Иллюстративное фото (фото – Минобороны)
Правительство приняло постановление, которым бронежилеты и каски отнесены к гуманитарной помощи, сообщает в Facebook министр реинтеграции Ирина Верещук.
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Министр утверждает, что теперь для ввоза бронежилетов и касок необходима только декларация.
Постановлением также упрощен ввоз следующих товаров:
- пластин для бронежилетов;
- переносных радиостанций негражданского назначения;
- БПЛА и квадрокоптеров негражданского назначения;
- биноклей, оптических труб и монокуляров негражданского назначения;
- коллиматорных и оптических прицелов негражданского назначения;
- тепловизоров и приборов ночного видения.
Для их ввоза требуется только гарантийное письмо конечного пользователя.
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