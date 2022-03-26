Бронежилеты и каски теперь можно ввозить как гуманитарную помощь – Верещук

Правительство приняло постановление, которым бронежилеты и каски отнесены к гуманитарной помощи, сообщает в Facebook министр реинтеграции Ирина Верещук.

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Министр утверждает, что теперь для ввоза бронежилетов и касок необходима только декларация.



Постановлением также упрощен ввоз следующих товаров:

- пластин для бронежилетов;

- переносных радиостанций негражданского назначения;

- БПЛА и квадрокоптеров негражданского назначения;

- биноклей, оптических труб и монокуляров негражданского назначения;

- коллиматорных и оптических прицелов негражданского назначения;

- тепловизоров и приборов ночного видения.

Для их ввоза требуется только гарантийное письмо конечного пользователя.

Сергей Бережной

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