"Будьте вы прокляты, твари". Глава Госпогранслужбы написал письмо беларускому визави

В Государственной пограничной службе Украины обратились к беларуским пограничникам.



Письмо на своей странице в Фейсбуке опубликовал глава ГПСУ Сергей Дейнеко.



"Колонны техники атаковали не только с территории России, но и страны, превратившейся в сателлита РФ. К этому прилагается использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств на территории РБ", – заявил Дейнеко.

Ольга Модіна

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Он также отметил, что беларуские пограничники не имеют права называть себя пограничниками.