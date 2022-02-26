UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Будьте вы прокляты, твари". Глава Госпогранслужбы написал письмо беларускому визави

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 14:36
Сергей Дейнеко (Фото: пресс-служба СНБО)

В Государственной пограничной службе Украины обратились к беларуским пограничникам.

Письмо на своей странице в Фейсбуке опубликовал глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

"Колонны техники атаковали не только с территории России, но и страны, превратившейся в сателлита РФ. К этому прилагается использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств на территории РБ", – заявил Дейнеко.



Он также отметил, что беларуские пограничники не имеют права называть себя пограничниками.
Ольга Модіна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пограничники госпогранслужба гпсу Сергей Дейнеко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 