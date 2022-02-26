"Будьте вы прокляты, твари". Глава Госпогранслужбы написал письмо беларускому визави
26.02.2022, 14:36
Сергей Дейнеко (Фото: пресс-служба СНБО)
В Государственной пограничной службе Украины обратились к беларуским пограничникам.
Письмо на своей странице в Фейсбуке опубликовал глава ГПСУ Сергей Дейнеко.
"Колонны техники атаковали не только с территории России, но и страны, превратившейся в сателлита РФ. К этому прилагается использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств на территории РБ", – заявил Дейнеко.
Он также отметил, что беларуские пограничники не имеют права называть себя пограничниками.
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