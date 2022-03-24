UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Будущая система безопасности должна останавливать агрессора за 24 часа – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 17:30
Будущая система безопасности должна останавливать агрессора за 24 часа – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (фото – ОП)

Следует разработать такую систему гарантий безопасности для Украины и нашего региона, которая может остановить любого агрессора за 24 часа. Об этом говорил в обращении к лидерам клуба "Большой семерки" президент Владимир Зеленский.

Глава государства предостерег от всякого снисхождения в адрес РФ.

"Любые шаги в ее сторону или в сторону любого другого нарушителя международного права должны происходить только после их шагов к миру, к общепризнанным правилам. И на основе системы превентивного сдерживания", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, "лучше сейчас усилить санкции против России настолько, насколько это нужно, чтобы остановить ее военную машину, чем потом разбираться с последствиями продовольственно-политического глобального кризиса безопасности".

Читайте также: Зеленский на саммите НАТО: Никогда больше не говорите нам, что ВСУ не отвечают стандартам

Он призвал еженедельно ужесточать санкции, пока РФ не остановится и не вернет мир Украине и региону.

"Нужно полное эмбарго на торговлю с Россией. Нужно лишить Россию возможности использовать GPS на войне. Но сначала – вооружение для Украины", – сказал он.

Президент также призвал "вскоре после войны восстановить наше государство, отстроить города, восстановить экономическую жизнь и вернуть людей".

Читайте также: ПриватБанк получил системы Starlink от Илона Маска. Теперь будет работать без перебоев

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский санкции обращение g7 большая семерка гарантии безопасности
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 