Будущая система безопасности должна останавливать агрессора за 24 часа – Зеленский

Следует разработать такую систему гарантий безопасности для Украины и нашего региона, которая может остановить любого агрессора за 24 часа. Об этом говорил в обращении к лидерам клуба "Большой семерки" президент Владимир Зеленский.

Глава государства предостерег от всякого снисхождения в адрес РФ.

"Любые шаги в ее сторону или в сторону любого другого нарушителя международного права должны происходить только после их шагов к миру, к общепризнанным правилам. И на основе системы превентивного сдерживания", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, "лучше сейчас усилить санкции против России настолько, насколько это нужно, чтобы остановить ее военную машину, чем потом разбираться с последствиями продовольственно-политического глобального кризиса безопасности".

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Он призвал еженедельно ужесточать санкции, пока РФ не остановится и не вернет мир Украине и региону.

"Нужно полное эмбарго на торговлю с Россией. Нужно лишить Россию возможности использовать GPS на войне. Но сначала – вооружение для Украины", – сказал он.

Президент также призвал "вскоре после войны восстановить наше государство, отстроить города, восстановить экономическую жизнь и вернуть людей".

Сегодня, 24 марта, Зеленский выступил на экстренном саммите НАТО: полный текст обращения.

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Евгений Пилипенко

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