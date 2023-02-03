Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретились сегодня в Киеве для проведения 24-го саммита Украина-ЕС и одобрили совместное заявление. Текст заявления обнародован на сайте президента Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

LIGA.net предлагает его сокращенный вариант.

Лидеры ЕС и Украины обсудили, как дальше поддерживать Украину и как усилить коллективное давление на Россию, чтобы она прекратила войну и вывела свои войска.

В совместном заявлении подтверждено, что будущее Украины и ее граждан – в Европейском Союзе.

"Мы подтвердили нашу приверженность дальнейшему углублению наших отношений на основе общих ценностей, тесных и привилегированных связей", – говорится в заявлении.

ЕС признал значительные усилия, которые Украина продемонстрировала в последние месяцы в достижении целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС, приветствовал реформаторские усилия Украины и призвал страну продолжать этот путь, выполнять условия, определенные в заключении комиссии по заявке Украины на членство.

Комиссия ЕС по выполнению Украиной условий дальнейшей евроинтеграции предоставит обновленную информацию весной 2023 года.

Стороны подчеркнули важность последовательного осуществления судебной реформы, в частности реформы Конституционного суда Украины, работы антикоррупционных институций, полном уважении прав лиц, принадлежащих к меньшинствам.

ЕС приветствовал намерение Украины подготовить программу адаптации украинского законодательства к праву ЕС и готов оказать техническую поддержку в этом.

Стороны подтвердили намерение создать условия для углубления экономических и торговых отношений, ведущих к интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

ЕС подтвердил свою непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной перед лицом российской агрессивной войны.

Стороны отвергли попытку незаконной аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

ЕС заявил, что привержен продолжению предоставления и координации полного спектра гуманитарной помощи и помощи украинскому обществу.

Стороны подчеркнули поддержку расследований прокурора Международного уголовного суда – Россия, все исполнители и пособники будут привлечены к ответственности.

Стороны поддержали развитие Международного центра по преследованию преступления агрессии в Украине (ICPA) в Гааге с целью координации расследования преступления агрессии против Украины, сохранения доказательств для будущих судебных процессов.

Украина и ЕС решительно осудили военную поддержку агрессивной войны России, которую оказывают власти Ирана и которую необходимо прекратить, а также призвали беларуские власти прекратить содействие российской захватнической войне.

ЕС подтвердил свою готовность поддержать инициативу Украины относительно справедливого мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы выразили поддержку формуле мира президента Зеленского и нашу приверженность активному сотрудничеству с Украиной над мирным планом из десяти пунктов", – говорится в заявлении.

Стороны поддержали идею саммита формулы мира с целью начала ее реализации.

ЕС обязался продолжать оказывать политическую, финансовую и военную поддержку Украине столько, сколько потребуется, а также помогать в сфере кибербезопасности и борьбы с дезинформацией.

ЕС напомнил о своем обязательстве оказывать поддержку вместе с партнерами по быстрому восстановлению (Fast recovery) и реконструкции Украины, включая восстановление социальной инфраструктуры и помощь в разминировании, а также в оказании поддержки в сфере здравоохранения, психологической реабилитации и реинтеграции в активной социальной жизни.

ЕС пообещал активизировать свою работу по использованию замороженных активов России для поддержки восстановления Украины и с целью возмещения ущерба в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.

Читайте также: В Киев приехало руководство ЕС. 10 главных заявлений Урсулы фон дер Ляйен об Украине будущего

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.