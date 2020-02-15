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Бывшая менеджер 1+1 возглавила коммуникационный офис Кабмина

Бывшая менеджер 1+1 возглавила коммуникационный офис Кабмина - Фото
Светлана Павелецкая (фото - facebook.com/svitlana.paveletskaya)
15.02.2020, 21:04

На 1+1 Светлана Павелецкая была директором по маркетинговым коммуникациям

Бывшая директор по маркетинговым коммуникациям и член правления группы 1+1 медиа Светлана Павелецкая возглавила коммуникационный офис Кабинета министров. Эту информацию Павелецкая подтвердила корреспонденту LIGA.net.

"Коммуникационный офис - это все коммуникационные функции: диджитал, связи со СМИ, стратегические коммуникации", - пояснила Павелецкая.

"После работы в медиа это достойный вызов и высокий уровень необходимого стресса. Для меня большая удача и ответственность быть частью команды, которая работает ради позитивных изменений в стране. Как мы говорили на плюсах: Нашу работу видят все", - прокомментировала свое назначение Павелецкая изданию Детектор медиа.

Павелецкая работала в 1+1 медиа с 2011 по 2020 год. По информации издания, до прихода в компанию Павелецкая отвечала за корпоративные коммуникации активов, входящих в службу продаж Метинвеста.

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кабмин 1+1 Светлана Павелецкая
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